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Минск и Москва подготовили дорожную карту по решению вопроса отмены роуминга
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Минск и Москва подготовили дорожную карту по решению вопроса отмены роуминга 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. План действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства рассмотрели на совместном заседании коллегий министерства связи и информатизации Белоруссии и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которое прошло 10 августа в Смоленске. Об этом сообщили в понедельник в минсвязи Белоруссии.
"Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в дорожной карте", — отметили в минсвязи Белоруссии.
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