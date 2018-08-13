Минск и Москва подготовили дорожную карту по решению вопроса отмены роуминга 

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. План действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства рассмотрели на совместном заседании коллегий министерства связи и информатизации Белоруссии и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которое прошло 10 августа в Смоленске. Об этом сообщили в понедельник в минсвязи Белоруссии.
"Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в дорожной карте", — отметили в минсвязи Белоруссии.