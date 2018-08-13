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Народных целителей Узбекистана объединят в ассоциацию
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Народных целителей Узбекистана объединят в ассоциацию 

Мир24 1 час назад
Ассоциация народных целителей может быть создана в Узбекистане для регулирования и контроля деятельности в этой сфере медицины, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости». Соответствующий проект постановления президента страны Шавката Мирзиеева опубликован для общественного обсуждения.
Документ разработан Министерством здравоохранения Узбекистана.
«Согласиться с предложением о создании Ассоциации народной медицины Республики Узбекистан», — говорится в тексте документа.
В преамбуле документа отмечается, что народная медицина в настоящее время не имеет механизмов правового регулирования. Предполагается, что ассоциация будет выдавать лицензии, формировать единый реестр представителей народной медицины в стране. В числе задач ассоциации — сотрудничество с представителями народной медицины других стран, привлечение иностранных инвестиций в эту сферу.
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