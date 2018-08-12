Назарбаев: у Казахстана и Туркменистана есть потенциал для роста торговых отношений

Как сообщила пресс-служба лидера Казахстана, Назарбаев отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы. «После Вашего визита в Казахстан наблюдается оживление наших торговых отношений, но все еще имеется потенциал для роста и работы в этом направлении», — сказал Назарбаев, обращаясь к президенту Туркменистана.

В свою очередь Бердымухамедов выразил признательность за возможность принять участие в пятом Каспийском саммите и отметил высокий уровень его организации и проведения. «Сегодняшний день внес новую лепту в наши взаимоотношения, которые складывались на протяжении многих веков. На современном этапе у нас есть все возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества», — выразил мнение президент Туркменистана.

В завершение встречи стороны обсудили вопросы повестки заседания по проблемам Аральского моря, которое состоится в конце августа в Туркменистане.