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Назарбаев: у Казахстана и Туркменистана есть потенциал для роста торговых отношений
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Назарбаев: у Казахстана и Туркменистана есть потенциал для роста торговых отношений 

ТАСС 2 часа назад
АКТАУ /Казахстан/, 12 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в воскресенье в Актау встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, с которым обсудил вопросы расширения экономического сотрудничества.
Как сообщила пресс-служба лидера Казахстана, Назарбаев отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы. «После Вашего визита в Казахстан наблюдается оживление наших торговых отношений, но все еще имеется потенциал для роста и работы в этом направлении», — сказал Назарбаев, обращаясь к президенту Туркменистана.
В свою очередь Бердымухамедов выразил признательность за возможность принять участие в пятом Каспийском саммите и отметил высокий уровень его организации и проведения. «Сегодняшний день внес новую лепту в наши взаимоотношения, которые складывались на протяжении многих веков. На современном этапе у нас есть все возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества», — выразил мнение президент Туркменистана.
В завершение встречи стороны обсудили вопросы повестки заседания по проблемам Аральского моря, которое состоится в конце августа в Туркменистане.
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