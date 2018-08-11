Назарбаев анонсировал «историческое решение» по Каспию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что все вопросы по взаимодействию государств на Каспии были согласованы, и 12 августа будет принято «историческое решение». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ирана и Президенты России, Казахстана, Азербайджана Туркменистана встретятся в Актау и подведут итог переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. По словам главы Казахстана, «непростые переговоры» по этому вопросу велись более 20 лет.

"Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас", — подчеркнул Назарбаев.