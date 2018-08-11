Ещё
Назарбаев анонсировал «историческое решение» по Каспию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев анонсировал «историческое решение» по Каспию 

Газета.Ru 11 августа 2018
Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что все вопросы по взаимодействию государств на Каспии были согласованы, и 12 августа будет принято «историческое решение». Об этом сообщает РИА «Новости».
Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана встретятся в Актау и подведут итог переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. По словам главы Казахстана, «непростые переговоры» по этому вопросу велись более 20 лет.
"Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас", — подчеркнул Назарбаев.
В декабре 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактической готовности конвенции по правовому статусу Каспия.
Газета.Ru: последние новости
В Белоруссии легализовали онлайн-казино В Казахстане назвали сроки по запрету ввоза российского бензина Глава аппарата правительства Киргизии ушел в отставку
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым258
Назван заказчик убийства Влада Листьева
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым437
Володин намекнул на исчезновение пенсий149
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение234
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:41
Володин намекнул на исчезновение пенсий
Личный счет
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Войска
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:56
На избившего сына мужчину завели уголовное дело
Криминал Происшествия
03:48
«Фейк и ерунда»: Сенцов остается в колонии
Общество Статьи
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение