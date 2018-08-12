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Назарбаев назвал конвенцию по Каспию конституцией Каспийского моря
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Назарбаев назвал конвенцию по Каспию конституцией Каспийского моря
РИА Новости
27 минут назад
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РИА Новости
НАЗАРБАЕВ НАЗВАЛ КОНВЕНЦИЮ ПО КАСПИЮ КОНСТИТУЦИЕЙ КАСПИЙСКОГО МОРЯ, ОНА БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ
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