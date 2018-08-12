Назарбаев предложил заключить соглашение о доверии в военной сфере на Каспии 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите «каспийской пятерки» предложил лидерам стран заключить пятистороннее соглашение о доверии в сфере военной деятельности на Каспии.
«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сегодня будет нами будут подписаны шесть важных международных договоров. Предлагаем заключить пятистороннее соглашение о мерах доверия в сфере военной деятельности по Каспию», — цитирует ТАСС Назарбаева.
Сегодня в казахстанском Актау во Дворце дружбы встретились лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана для подписания конвенции о статусе Каспийского моря.