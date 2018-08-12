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Назарбаев предложил заключить соглашение о доверии в военной сфере на Каспии
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Назарбаев предложил заключить соглашение о доверии в военной сфере на Каспии 

Rambler News Service 1 час назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите «каспийской пятерки» предложил лидерам стран заключить пятистороннее соглашение о доверии в сфере военной деятельности на Каспии.
«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сегодня будет нами будут подписаны шесть важных международных договоров. Предлагаем заключить пятистороннее соглашение о мерах доверия в сфере военной деятельности по Каспию», — цитирует ТАСС Назарбаева.
Сегодня в казахстанском Актау во Дворце дружбы встретились лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана для подписания конвенции о статусе Каспийского моря.
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