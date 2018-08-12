Конец «халявы» президент Белоруссии называет «варварством»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился на Россию . Мол, она ведет себя как варвар по отношению к Белоруссии, но белорусы не вассалы Москвы . Гневные тирады раздались после появившейся в прессе информации об отказе Москвы выдавать новые кредиты на латание дыр в белорусском бюджете. Также Лукашенко не устраивает, что Россия поддерживает «Ростсельмаш» в ущерб другому производителю сельскохозяйственной техники — ОАО «Гомсельмашу». А ведь экономическое пространство ЕАЭС одно.

С одной стороны, проблема конкуренции между схожими предприятиями в рамках одного экономического союза — вещь типичная. Такие споры еще совсем недавно были и в Евросоюзе , — по сельхозпродукции, например. Это болезни роста. Москва действительно субсидирует «Ростсельмаш», но это не предмет грозных обвинений, а терпеливых переговоров. Однако, когда эти переговоры начинаются, они должны быть комплексными и затрагивать все проблемы, представляющие взаимный интерес, а не только те, которые беспокоят «батьку» Лукашенко. Ведь у России к Белоруссии тоже накопились определенные претензии.

Например, Белоруссия ввела безвизовый режим для иностранных граждан на срок пребывания до 30 дней. В том числе тех стран, у которых с Россией режим визовый. На российско-белоруской границе появились российские пограничники, соответственно. Поскольку в ином случае «безвизовые» туристы могут легко переехать оттуда в Россию. Мы так не договаривались. Пока решения этого вопроса нет. Лукашенко обижается: мол, если вы хотите восстановить полноценную границу, то мы готовы.

Еще один вопрос — санкционный режим. В ответ на западные санкции Россия ввела контрсанкции. Однако Минск их не признает, а белорусские таможенники сквозь пальцы смотрят на поток запрещенных в России товаров. На посреднических услугах наживаются определенные белорусские предприниматели и, возможно, чиновники. В итоге резко возросли поставки «белорусской продукции», которая на самом деле никогда в республике не производилась. Например, «белорусско-норвежского лосося».

Однако еще серьезнее разногласия — по нефти и нефтепродуктам. Они, на самом деле, главные. Начиная с будущего года в течение последующих шести лет Россия будет поэтапно снижать экспортную пошлину на свою нефть с нынешних 30 процентов до нуля, кроме того, одновременно пропорционально увеличится налог на добычу полезных ископаемых по нефти (НДПИ). Сейчас Белоруссия получает российскую нефть почти беспошлинно. И часть ее реэкспортирует на Запад, в том числе, перерабатывая в нефтепродукты. А также во враждебную России Украину . При поставках в Белоруссию пошлины на нефть и нефтепродукты записываются в белорусский, а не в российский бюджет. На этом в год белорусский бюджет зарабатывает примерно 2,5 миллиарда долларов, что составляет 5 процентов ВВП. Терять эти в общем «дармовые деньги» обидно. Поэтому президент гневается.

Также пошли слухи о том, что Россия может приостановить предоставление кредитов Белоруссии, а беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов сократить не с 2019 года, а начиная с четвертого квартала нынешнего. Часть денег должна была поступить в Белоруссию через Евразийский фонд стабилизации и развития. Минфин России , впрочем, опроверг такую информацию. Однако напряженность по данному вопросу остается. Скорее всего, Москва деньги опять выделит. Потому что часть этих денег (примерно 1 миллиард долларов) предназначена для рефинансирования ранее предоставленных Россией кредитов, которых накопилось уже более 6,3 миллиарда долларов. Это почти 40 процентов госдолга Белоруссии. Без помощи кредитора Минск не сможет обслуживать кредиты.

Что касается ограничения, а затем прекращения беспошлинных поставок нефтепродуктов, то тут пока опровержения не последовало. Потому что в нынешней непростой ситуации усиления санкционного давления нам самим деньги нужны. А это все — выпадающие доходы российского бюджета.