Первые учения авиации стран ОДКБ «Воздушный мост» состоятся на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 12 августа. / ТАСС /. Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Воздушный мост» состоятся в Свердловской области , данные маневры будут проходить впервые. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и "Учения «Воздушный мост», которые будут проводиться впервые, состоятся в Свердловской области. Авиационные маневры пройдут под Екатеринбургом в начале октября, в них примут участие военнослужащие Армении Таджикистана ", — сказали в пресс-службе.

На учениях будет отработана организация и система управления воздушными перевозками. Основным аэродромом для учений станет Кольцово в Екатеринбурге. Россию на маневрах представит Центральный военный округ, пояснили в пресс— службе.