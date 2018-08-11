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В МИД Казахстана рассказали о консенсусе по взаимодействию на Каспийском море
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В МИД Казахстана рассказали о консенсусе по взаимодействию на Каспийском море 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что Казахстан, Россия, Туркменистан, Азербайджан и Иран смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающихся взаимодействия на Каспийском море.
«Свидетельством этого является выносимый на подписание президентами проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря», — приводит его слова РИА Новости.
Министр отметил, что стороны «подошли с консолидированными подходами» в отношении пределов суверенитета, суверенных и исключительных прав прибрежных государств, режима мореплавания, а также по вопросам прокладки подводных трубопроводов.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о согласовании всех вопросов по работе стран на Каспийском море.
RT на русском: последние новости
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