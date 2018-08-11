Эмомали Рахмон обсудил в Баку развитие торговых связей 

В Баку президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главой Милли Меджлиса Октаем Асадовым. Стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних связей. Напомним, Таджикистан и Азербайджан активно сотрудничают в рамках Межпарламентской группы дружбы.
После Эмомали Рахмон провел переговоры с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым. Политики обсуждали сотрудничество в торгово-экономической сфере. Они договорились налаживать прямые связи в бизнес-кругах, а также организовывать выставки товаров и продукции.
Накануне Эмомали Рахмон провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам стороны подписали 12 документов о сотрудничестве.
Впоследствии Ильхам Алиев заявил, что договоренности, достигнутые с Таджикистаном в вопросах торгово-экономического и транспортного взаимодействия, поспособствуют развитию промышленности двух стран.
«Это не просто торгово-экономические договоренности, это проекты, которые определят на многие годы уверенное развитие отношений в экономической сфере и создадут возможности для открытия сотен новых рабочих мест», — сказал азербайджанский лидер.
Баку, по его словам, рассчитывает на увеличение грузов из Таджикистана, в частности в свете введения в строй железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, а также строительства крупного торгового морского порта Алят.
Напомним, президент Таджикистана посетил Азербайджан 10-11 августа с двухдневным визитом.
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