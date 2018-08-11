На границе Литвы и Белоруссии застряли больше 100 фур

Очереди из фур выстроились у нескольких контрольно-пропускных пунктов Литвы при выезде в Белоруссию , свидетельствуют данные дирекции при литовском Минтранспорта и коммуникаций. Больше всего фур ожидает проезда в направлении на Лиду — 76 грузовиков. Им предстоит простоять примерно 12 часов. В трехчасовой очереди в направлении Минска ждут водители 35 фур, еще семь грузовиков в очереди с двухчасовым ожиданием стоят в направлении Полоцка Кроме того, пропуска в калининградском направлении ожидают 16 грузовых автомобилей. Источник