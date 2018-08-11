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На границе Литвы и Белоруссии застряли больше 100 фур
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На границе Литвы и Белоруссии застряли больше 100 фур 

Карельские вести 2 часа назад
Очереди из фур выстроились у нескольких контрольно-пропускных пунктов Литвы при выезде в Белоруссию, свидетельствуют данные дирекции при литовском Минтранспорта и коммуникаций.
Больше всего фур ожидает проезда в направлении на Лиду — 76 грузовиков. Им предстоит простоять примерно 12 часов. В трехчасовой очереди в направлении Минска ждут водители 35 фур, еще семь грузовиков в очереди с двухчасовым ожиданием стоят в направлении Полоцка.
Кроме того, пропуска в калининградском направлении ожидают 16 грузовых автомобилей.
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