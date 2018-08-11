Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии 

По словам министра, речь идет о коммерческих железнодорожных перевозках нелетальных грузов для американского контингента, необходимых для операции в поддержку правительства Афганистана.
"Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет", — приводит РИА Новости слова Абдрахманова.
Министр также отметил, что с 2010 по 2015 год этот транзит шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана. Казахстанско-американское соглашение основывается на тех же условиях с дополнением пунктов пропуска портами Актау и Курык.
"Сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшем между Россией и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии", — заключил глава МИД Казахстана.