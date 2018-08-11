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Назарбаев анонсировал «историческое решение» по Каспию
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Назарбаев анонсировал «историческое решение» по Каспию 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что все вопросы по взаимодействию государств на Каспии были согласованы, и 12 августа будет принято "историческое решение". Об этом сообщает РИА "Новости".
Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана встретятся в Актау и подведут итог переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. По словам главы Казахстана, "непростые переговоры" по этому вопросу велись более 20 лет.
"Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас", — подчеркнул Назарбаев.
В декабре 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактической готовности конвенции по правовому статусу Каспия.
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