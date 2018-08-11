Президент Беларуси обвинил Россию в недобросовестной конкуренции

Лукашенко считает, что Россия ведет себя «жестоко» по отношению к Беларуси. В частности, Россия не выполнила обязательства в рамках Евразийского экономического Союза (ЕАЭС).

«Нам сейчас тяжело, Русские ведут себя по отношению к нам дико и публично говорят об этом. Они нас пригласили в ЕАЭС, но выполнять свои обязательства не хотят», — сказал Президент Беларуси и добавил, что Россия создает неконкурентоспособную ситуацию.

Он подчеркнул, что Москва обвиняет Вашингтон и западные страны в создании «неконкурентоспособного преимущества», хотя сама создает такие условия для своей страны.

«Это тема нашего разговора с Президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, которые существуют на сегодняшний день», — сказал Лукашенко.

Отметим, ранее агентство Reuters сообщало, что с октября Россия приостанавливает беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь. Было отмечено, что Россия инициировала прекращение этой практики на том основании, что потери российского бюджета из-за части увеличения объемов их экспорта.

Напомним, как упоминалось ранее, Лукашенко заявил, что крупнейшие российские компании поставляют санкционные товары через территорию страны.