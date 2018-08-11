Ещё
Президент Беларуси обвинил Россию в недобросовестной конкуренции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Беларуси обвинил Россию в недобросовестной конкуренции 

ProComp.info 55 минут назад
Фото: ProComp.info
11 августа — Прокомпинфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Российскую Федерацию в недобросовестной конкуренции, передает агентство «БЕЛТА».
Лукашенко считает, что Россия ведет себя «жестоко» по отношению к Беларуси. В частности, Россия не выполнила обязательства в рамках Евразийского экономического Союза (ЕАЭС).
«Нам сейчас тяжело, Русские ведут себя по отношению к нам дико и публично говорят об этом. Они нас пригласили в ЕАЭС, но выполнять свои обязательства не хотят», — сказал Президент Беларуси и добавил, что Россия создает неконкурентоспособную ситуацию.
Он подчеркнул, что Москва обвиняет Вашингтон и западные страны в создании «неконкурентоспособного преимущества», хотя сама создает такие условия для своей страны.
«Это тема нашего разговора с Президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, которые существуют на сегодняшний день», — сказал Лукашенко.
Отметим, ранее агентство Reuters сообщало, что с октября Россия приостанавливает беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь. Было отмечено, что Россия инициировала прекращение этой практики на том основании, что потери российского бюджета из-за части увеличения объемов их экспорта.
Напомним, как упоминалось ранее, Лукашенко заявил, что крупнейшие российские компании поставляют санкционные товары через территорию страны.
ProComp.info: последние новости
Угроза санкций США вредит российским банкам В США не стали заводить уголовное дело против Мэрилина Мэнсона Кремль сообщил, что соглашение о правовом статусе Каспийского моря будет подписано в воскресенье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как у племени мумба-юмба»175
Украина захватила российское судно467
Десятки тысяч жителей Турции вышли на митинг47
«Ели отходы»46
«Дело не в России»164
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение