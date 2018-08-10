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Китай занял третье мосто по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане
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Китай занял третье мосто по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Ташкент, 10 августа /Синьхуа/ — К первому августу 2018 года Китай занял третье место по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане, сообщили сегодня в Госкомстате республики.
Из общего числа созданных в течение семи месяцев текущего года предприятий с участием капитала резидентов Турции — 147, России — 144, Китая — 137, Казахстана — 91 и Республики Корея — 78, говорится в сообщении.
За указанный период в Узбекистане действовало 6 468 предприятий с участием иностранного капитала, что на 1 195 единиц больше /22,6 проц/ показателя аналогичного периода 2017 года. —0—
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