Китай занял третье мосто по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане

Ташкент, 10 августа / Синьхуа / — К первому августу 2018 года Китай занял третье место по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане , сообщили сегодня в Госкомстате республики.

Из общего числа созданных в течение семи месяцев текущего года предприятий с участием капитала резидентов Турции — 147, России — 144, Китая — 137, Казахстана — 91 и Республики Корея — 78, говорится в сообщении.

За указанный период в Узбекистане действовало 6 468 предприятий с участием иностранного капитала, что на 1 195 единиц больше /22,6 проц/ показателя аналогичного периода 2017 года. —0—