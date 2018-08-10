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В Душанбе обсудили, как сделать путешествия в Содружестве удобными
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В Душанбе обсудили, как сделать путешествия в Содружестве удобными 

Мир24 2 часа назад
В Душанбе прошло заседание Совета по туризму. На нем обсуждали, как сделать путешествие внутри стран Содружества удобным.
Так, планируется увеличить туристическую интеграцию между членами организации. В заседании приняли участие представители восьми стран — Армении, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана.
«Граждане иностранные рассматривают территорию Центральной Азии как единую туристическую зону. Они пытаются охватить все республики Центральной Азии. Но здесь есть свои государства, у каждого свои порядки и правила. И вот эти противоречия возможные нам надо преодолеть. Не создавать сложности, а упрощать», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Таджикистане Мирослав Ниязов.
В Таджикистане 2018 объявлен годом развития туризма. За шесть прошедших месяцев страну посетили почти один миллион иностранцев.
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