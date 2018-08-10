В Душанбе обсудили, как сделать путешествия в Содружестве удобными

В Душанбе прошло заседание Совета по туризму. На нем обсуждали, как сделать путешествие внутри стран Содружества удобным.

Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Так, планируется увеличить туристическую интеграцию между членами организации. В заседании приняли участие представители восьми стран — Армении

«Граждане иностранные рассматривают территорию Центральной Азии как единую туристическую зону. Они пытаются охватить все республики Центральной Азии. Но здесь есть свои государства, у каждого свои порядки и правила. И вот эти противоречия возможные нам надо преодолеть. Не создавать сложности, а упрощать», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Таджикистане Мирослав Ниязов.

В Таджикистане 2018 объявлен годом развития туризма. За шесть прошедших месяцев страну посетили почти один миллион иностранцев.

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