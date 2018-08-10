Политолог упрекнул СМИ в небрежной передаче слов президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российское руководство в несоблюдении обязательств в рамках Евразийского экономического союза , варварском отношении и создании ситуации недобросовестной конкуренции, передает «БелТА».

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский рассказал НСН, с чем было связано такое высказывание белорусского президента.

«В ЕАЭС такие ситуации были, они касались главным образом нефтегазового рынка. Затрагивалась тема равнодоступности, я имею ввиду трубопроводы, по которым проходит нефть и газ. Белорусская сторона давно предлагала, чтобы все за это платили одинаково и как можно меньше, чтобы все перешли на российские тарифы. А сегодня, в данном случае, СМИ достаточно небрежно передали слова президента Беларуси. Потому что надо не только содержание высказываний руководителя республики учитывать, но и контекст, и аудиторию к которой он обращался», — заявил Зимовский.

Обезьянничают и умничают. Эколог о запрете пластиковых пакетов в Новой Зеландии Эксперт рассказал, что президент Белоруссии вспомнил о честной конкуренции и других проблемах, выступая перед рабочими крупнейшего белорусского завода сельхозмашин «Гомсельмаш». По словам политолога, завод имеет долги почти на 500 млн долларов. Из-за отсутствия денег «в директивном порядке» платежи по кредиту были рассрочены на 10 лет вместо предполагавшихся трёх. Также эксперт отметил, что среди кредиторов присутствуют и два российских банка. Экономические проблемы завода можно назвать весьма серьёзными для Белоруссии. На заводе «Гомсельмаш» работает около 10 тыс. человек.

«Это болезненная социальная тема. Завод на 100% государственный, Беларусь сейчас пытается его продать, идут мучительные поиски инвестора, который будет обязан вложить не менее 500 миллионов долларов. Чтобы хоть долги закрыть. Экспорт «Гомсельмаша» в Россию в денежном выражении упал на 30% за последние полгода. Надо сказать, что Россия, как могла, пыталась помочь белорусам. Белорусская сельхозтехника получает субсидии из российского федерального бюджета. За счет нее покрывается до 20% стоимости этой техники. В прошлом году на поддержку белорусских производителей сельхозмашин российский бюджет выделил 8 миллиардов рублей. Белорусская техника включена в программы федерального лизинга. Есть, конечно, нюанс: вся эта техника должна производиться на территории России и иметь высокий уровень локализации при производстве комплектующих. В итоге эти производства, что называется, «нарастили мускулы». А ввоз собственно белорусской техники упал. Например, по комбайнам почти в три раза. Как следствие, и Россия, и Беларусь утверждают, что торговля в области сельхозтехники носит несбалансированный характер. Образно говоря, хлебное поле становится ещё и конфликтным полем.

И ещё один момент. Несколько часов назад опубликована информация о том, что Россия предупредила Беларусь о сокращении поставок нефти и замораживании кредитов по линии ЕАЭС. Хоть эта информация частично и была опровергнута, я уверен, что она дошла до Лукашенко и вызвала взрыв негодования. В принципе, лидеры России и Беларуси должны встретиться в Сочи , белорусский президент уже подтвердил факт своего предстоящего визита. Я надеюсь, что им удастся разрешить эти конфликтные темы», — резюмировал собеседник НСН.