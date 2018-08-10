Ставка на качество: Лукашенко в Гомеле показали супер-комбайн и больницу-«дворец»

Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали высокотехнологичные комбайны и современную больницу. Глава государства посетил Гомель — это второй по величине город республики. Там находится предприятие «Гомсельмаш», которое осваивает производство новой техники, ничем не уступающей импортным аналогам, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Адашкин.

В начале 90-ых на этом заводе в Гомеле производили всего три вида сельскохозяйственных машин. Сегодня здесь выпускают почти 70 моделей и модификаций техники для аграриев. Сейчас конструкторы Гомсельмаша активно разрабатывают экспериментальные комбайны премиум-класса, которые помогут выйти на новые рынки.

Создать супер-комбайн белорусский президент поручил в прошлом году. И уже этим летом в поля на испытания выехали три новые машины. Они мощные, производительные и комфортные, с бортовым компьютером и автопилотом. В штатной комплектации в кабине даже есть холодильник и микроволновка. Прежде чем запускать серийное производство, флагманские модели должны пройти тщательный тест-драйв.

«Запрещено делать некачественно. Поэтому думай, чтобы отсюда вышел комбайн качественный, чтобы он работал», — сказал Лукашенко.

Машины из Гомеля покупают в 38 странах мира. В приоритете, конечно, рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако, как сегодня отметил президент Беларуси, партнеры по объединению превращаются в соперников.

«Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию. Они упрекают американцев и Запад в создании «неконкурентного преимущества». А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия», — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси поручил запустить в стране масштабную программу по восстановлению и модернизации старой техники. Это касается продукции Гомсельмаша, МАЗа и МТЗ. Такие услуги могут быть востребованы и в соседних России Украине . Общаясь с работниками Гомельского завода, белорусский лидер также прокомментировал вчерашнюю победу минского «Динамо» над петербургским «Зенитом»

«Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть они вывозили их в эту жаркую погоду прилично. Везет сильнейшим. И они забили четыре мяча. 4:0 — это останется в истории», — подчеркнул Лукашенко.

Второй точкой рабочей поездки белорусского президента в Гомель стала областная детская больница. Ее реконструировали за два года по поручению Александра Лукашенко. В проект вложили около 44 миллионов долларов. В их числе и деньги, заработанные белорусами на республиканском субботнике.

Гомельскую клинику Александр Лукашенко назвал настоящим дворцом. Ее еще должны дооснастить оборудованием и доукомплектовать персоналом. После этого новая больница сможет полностью закрыть потребности региона в медицинских услугах.

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