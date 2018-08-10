В Белоруссии отпустил всех журналистов по «делу БелТА»

СК Белоруссии отпустил всех журналистов по «делу БелТА»

Все журналисты, задержанные ранее в Белоруссии по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства БелТА, отпущены на свободу. Об этом стало известно после того, как на свободу вышла последняя из задержанных — главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина. О ее освобождении сообщило в пятницу агентство БелаПАН.

"Как мне сказали, меня поместили в лучшую женскую камеру с привилегированной койкой. По отношению персонала на всех уровнях правоохранительных органов мне показалось, что они понимают всю абсурдность происходящего", — отметила Левшина, слова которой приводит агентство.

В СК Белоруссии заявили, что добытые в ходе расследования доказательства, показания самих подозреваемых подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Белоруссии. В соответствии с белорусским законодательством, подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.