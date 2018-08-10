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В Белоруссии отпустил всех журналистов по «делу БелТА»
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СК Белоруссии отпустил всех журналистов по «делу БелТА» 

ТАСС 1 час назад
Фото: риан
Все журналисты, задержанные ранее в Белоруссии по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства БелТА, отпущены на свободу. Об этом стало известно после того, как на свободу вышла последняя из задержанных — главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина. О ее освобождении сообщило в пятницу агентство БелаПАН.
"Как мне сказали, меня поместили в лучшую женскую камеру с привилегированной койкой. По отношению персонала на всех уровнях правоохранительных органов мне показалось, что они понимают всю абсурдность происходящего", — отметила Левшина, слова которой приводит агентство.
В пятницу после допроса в Следственном комитете (СК) был также освобожден из-под стражи сотрудничающий с "Немецкой волной" журналист Павел Быковский. 9 августа решением Следственного комитета были освобождены четыре сотрудника портала Tut.by — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Анна Ермаченок и Галина Уласик, а также редактор сайта "Белорусы и рынок" Алексей Жуков и обозреватель агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова. Все они остаются в статусе подозреваемых по делу.
В СК Белоруссии заявили, что добытые в ходе расследования доказательства, показания самих подозреваемых подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Белоруссии. В соответствии с белорусским законодательством, подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
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