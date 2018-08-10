Белоруссия не будет продавать контрольный пакет ОАО «Гомсельмаш» 

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Белоруссия не намерена терять государственный контроль над производителем комбайнов ОАО «Гомсельмаш» и не видит перспектив в продаже предприятия российскому "Ростсельмашу". Об этом, как сообщает госагентство БелТА, заявил в пятницу президент Александр Лукашенко в ходе посещения предприятия.
"Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным", — отметил Лукашенко.
"Ростсельмаш" давно предлагает — давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное — и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая — все там, в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения", — сказал белорусский лидер.
Он сообщил, что казахстанские партнеры готовы работать с «Гомсельмашем» и войти в капитал предприятия.
"Но скажу прямо: я не собираюсь «Гомсельмаш» продавать, я не хочу его приватизировать. Если Казахстан хочет получить здесь какую-то долю акций, мы не против. Да Казахстан и не претендует на то, чтобы управлять этим предприятием и получить контрольный пакет", — пояснил Лукашенко. Говоря о Казахстане, он отметил, что это необъятный и очень важный рынок для продукции «Гомсельмаша» и там заинтересованы в этой технике.
"Я генеральному директору сказал, что есть еще родная Украина. С ними надо договариваться. Это мировая житница, а своего комбайна у нее нет", — добавил президент Белоруссии.