Белоруссия не будет продавать контрольный пакет ОАО «Гомсельмаш»

МИНСК , 10 августа. / ТАСС /. Белоруссия не намерена терять государственный контроль над производителем комбайнов ОАО «Гомсельмаш» и не видит перспектив в продаже предприятия российскому "Ростсельмашу" . Об этом, как сообщает госагентство БелТА, заявил в пятницу президент Александр Лукашенко в ходе посещения предприятия.

"Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным", — отметил Лукашенко.

"Ростсельмаш" давно предлагает — давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное — и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая — все там, в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения", — сказал белорусский лидер.

Он сообщил, что казахстанские партнеры готовы работать с «Гомсельмашем» и войти в капитал предприятия.

"Но скажу прямо: я не собираюсь «Гомсельмаш» продавать, я не хочу его приватизировать. Если Казахстан хочет получить здесь какую-то долю акций, мы не против. Да Казахстан и не претендует на то, чтобы управлять этим предприятием и получить контрольный пакет", — пояснил Лукашенко. Говоря о Казахстане, он отметил, что это необъятный и очень важный рынок для продукции «Гомсельмаша» и там заинтересованы в этой технике.