Лукашенко поручил запустить масштабную программу модернизации

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запустить в стране масштабную программу по восстановлению и модернизации отслужившей свой срок техники. Соответствующую задачу он поставил сегодня, посещая ОАО «Гомсельмаш», передает его пресс-служба. По словам главы государства, в первую очередь это касается техники таких белорусских промышленных грандов, как МАЗ, МТЗ и «Гомсельмаш».

Украину. Лукашенко, в частности, обратил внимание, что приведение в порядок параллельно с модернизацией старой техники могло бы стать дополнительным направлением работы «Гомсельмаш». Такая работа была бы востребована не только в Беларуси, но и в сопредельных странах, включая Россию

С другой стороны, это было бы выгодно и сельским предприятиям, которые смогли бы вернуть в оборот старую неиспользуемую технику за треть или половину стоимости новой. Но как оказалось, «Гомсельмаш» уже работает в этом направлении, однако пока только в рамках своего региона. «Надо эту программу раскрутить в масштабах всей страны», — посоветовал президент. Он поручил проработать соответствующие вопросы и с нового года начинать практическую реализацию этой задачи.

Президент выразил уверенность, что в сложившихся непростых экономических условиях предприятию удастся не просто выстоять, но и превзойти своих конкурентов. В связи с этим он акцентировал внимание на необходимости дальнейшего улучшения качества продукции, повышения ее надежности, на разработке различных новинок, которые будут востребованы не только в республике, но и за ее пределами, поиске новых рынков сбыта и источников обеспечения устойчивой работы коллектива предприятия.