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Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции
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Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции 

RT на русском 14 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции в рамках Евразийского экономического союза.
«У нас сейчас тяжёлый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — приводит Белта слова Лукашенко.
Ранее он заявил, что страна диверсифицирует продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от российского рынка.
Также Лукашенко заявлял, что предприятия республики должны быть готовы к торговле мясной продукцией на российском рынке.
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