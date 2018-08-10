Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции

«У нас сейчас тяжёлый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — приводит Белта слова Лукашенко.

Ранее он заявил, что страна диверсифицирует продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от российского рынка.

Также Лукашенко заявлял, что предприятия республики должны быть готовы к торговле мясной продукцией на российском рынке.