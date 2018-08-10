Минфин РФ опроверг сообщения о приостановке кредитования Белоруссии 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Информация о приостановке Россией кредитования Белоруссии не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Информация о приостановке Российской Федерацией кредитования Белоруссии не соответствует действительности. Так, согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием Республикой средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС", — отметили в министерстве.
Кроме того, «начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития)», указали в Минфине.