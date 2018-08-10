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Узбекистан намерен урегулировать сферу народной медицины
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Узбекистан намерен урегулировать сферу народной медицины 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ташкент, 10 августа /Синьхуа/ — Народную медицину в Узбекистане планируется перевести в законную плоскость, придав ей механизмы правового регулирования. Об этом говорится в проекте постановления президента Узбекистана по развитию народной медицины, который сегодня был опубликован для общественного обсуждения.
Министерствам здравоохранения и юстиции республики планируется поручить до 15 октября 2019 года создать и зарегистрировать Ассоциацию народной медицины, а также разработать устав этой организации. —0—
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