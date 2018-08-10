Белоруссия и Китай открывают безвизовый режим. Стоить ли переживать Москве?

Соглашение о безвизовом режиме между Белоруссией Китаем вступило в силу 10 августа текущего года. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь. Теперь обладатели общегражданских паспортов двух стран смогут въезжать на территорию КНР и Белоруссии и пребывать там без визы в течение 30 дней, но не более 90 дней в календарном году.

Кирилл Коктыш доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России «На машине пересечь белорусско-российскую границу можно только обладателю белорусского или российского паспорта, граждане третьих стран эту границу пересечь не смогут. С российской стороны она контролируется ФСБ , в этом плане все находится под достаточно плотным контролем. Что касается железной дороги, самолета, автобуса и любого другого транспорта, то, не имея легальной возможности пребывать в России, купить билет в Россию из Белоруссии просто невозможно. Безвизовый режим работает только для аэропорта, все иностранцы, которые, соответственно, прибыли через этот аэропорт через него же и должны и убыть. При этом нужно понимать, что стоп-лист у Белоруссии и России совпадает, он общий. На сегодня он состоит, по-моему, из 1900 человек, на 90% это, конечно, те люди, которые нежелательны для России; 10% — белорусская доля. При этом уровень координации был и остается достаточно высоким. Насколько я понимаю, как минимум, за двое суток в Москве уже знают, кто намерен пересечь белорусско-российскую границу, приобрел соответствующие билеты на самолет или поезд».

Тем не менее инциденты были, поэтому в России подготовились к введению безвизового режима между Китаем и Белоруссией, говорит эксперт Дмитрий Болкунец

Дмитрий Болкунец эксперт по Белоруссии «Появились уже сообщения, что на границе Белоруссии со стороны Смоленской и Брянской областей усиливается приграничное наблюдение. Я думаю, что такие случаи должны пресекаться, все нелегальные туристы, пытающиеся попадать через Белоруссию на российскую территорию, будут депортированы. Ранее такие случаи были, но, конечно, безвизовый режим, учитывая масштаб Китая, создает гораздо больше рисков».

Александр Класковский политический обозреватель информационной компании БелаПАН «Я хочу напомнить, что в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о пятидневном безвизовом режиме для граждан более чем 80 стран. Теперь уже речь идет о тридцатидневном безвизовом режиме. Каждый раз, когда с российской стороны возникают какие-то вопросы, в средствах массовой информации, в первую очередь, я не видел, чтобы предъявлялись официально претензии к белорусской стороне. Скажем, министр иностранных дел России Сергей Лавров ничего не говорил на этот счет. Белорусский МИД всякий раз подчеркивает, что мы с российскими коллегами координируем такие действия, это не сюрпризы».

Ранее и Россия анонсировала подписание нового соглашения с Китаем о безвизовом режиме, но лишь для туристов из этих двух стран. Сейчас российские и китайские путешественники могут взаимно въезжать по безвизовым спискам в группах от пяти до 50 человек и находиться в России и Китае до 15 дней. Новое соглашение предполагает сокращение минимального числа туристов в группе до трех человек и увеличение срока безвизового пребывания в стране до 21 дня.