Дипломаты подключились к поиску белорусских байдарочников в Карелии

Белорусские дипломаты, аккредитованные в РФ , участвуют в поиске пропавших в Карелии белорусских байдарочников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства в российской столице.

"По информации МВД по Республике Карелия, в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся розыскные мероприятия, — отметили в дипмиссии. — Представительство РБ в Санкт-Петербурге находится в контакте с правоохранительными органами России по данному вопросу".

Как сообщают белорусские издания, трое жителей РБ в конце июля уехали на машине в Карелию, где планировали сплавляться на байдарках по реке Шуя. Последний раз они выходили на связь две недели назад — 25 июля. Вернуться домой туристы планировали еще 4 августа, однако никакой информации от них до сих не поступало.