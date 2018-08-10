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Дипломаты подключились к поиску белорусских байдарочников в Карелии
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Дипломаты подключились к поиску белорусских байдарочников в Карелии 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Российская Газета
Белорусские дипломаты, аккредитованные в РФ, участвуют в поиске пропавших в Карелии белорусских байдарочников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства в российской столице.
"По информации МВД по Республике Карелия, в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся розыскные мероприятия, — отметили в дипмиссии. — Представительство РБ в Санкт-Петербурге находится в контакте с правоохранительными органами России по данному вопросу".
Как сообщают белорусские издания, трое жителей РБ в конце июля уехали на машине в Карелию, где планировали сплавляться на байдарках по реке Шуя. Последний раз они выходили на связь две недели назад — 25 июля. Вернуться домой туристы планировали еще 4 августа, однако никакой информации от них до сих не поступало.
Дочь одного из пропавших подала заявление в РУВД Советского района Минска и обратилась в российские правоохранительные органы.
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