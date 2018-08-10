Кыргызстан-Туркменистан: Жээнбеков в августе посетит Ашхабад с госвизитом

Напомним, что в свою очередь глава Туркменистана посещал Бишкек с госвизитом в августе 2015 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 26 лет назад, но прорывным этапом в политическом сотрудничестве считается тот момент, когда бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетил Ашхабад в 2014 году.

На днях президенты Казахстана и Кыргызстана Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков провели телефонные переговоры. На повестке дня стоял вопрос состояния и перспектив двустороннего сотрудничества. Также лидеры двух стран составили график предстоящих встреч.

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