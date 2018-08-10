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Россия и Узбекистан обсуждают создание СП по производству пряжи
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Россия и Узбекистан обсуждают создание СП по производству пряжи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия и Узбекистан обсуждают создание совместных предприятий по производству хлопчатобумажной пряжи на территории республики, говорится в сообщении Рустекстиля.
rightЭтот вопрос, в частности, обсуждался в ходе недавнего визита делегации Минпромторга России и представителей Ивановской области в Узбекистан.
"В частности — запланировано создание совместных предприятий на территории Узбекистана по производству хлопчатобумажной пряжи, которая в дальнейшем будет перерабатываться на территории России. Мы также заинтересованы в расширении сотрудничества с Узбекистаном в области легпрома, поскольку стратегия развития этой отрасли в республике может обеспечить дополнительными возможностями производства Ивановской области", — цитируется в сообщении замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
В апреле 2018 года Минпромторг РФ сформировал рабочую группу по реализации интеграционных проектов в текстильной отрасли с Республикой Узбекистан. В числе первоочередных задач рабочей группы — подготовка проекта соглашения между правительствами России и Узбекистана о сотрудничестве в текстильной отрасли, в котором будут определены приоритетные направления сотрудничества, сформирован перечень возможных совместных программ и проектов, в том числе создание логистического хаба в Ивановской области.
Традиционно Россия и Узбекистан успешно сотрудничают в сфере легкой промышленности. В 2016 году Узбекистан переместился с пятого на третье место среди основных поставщиков хлопка-волокна в Россию.
По данным Рустекстиля, за 2017 год Россия импортировала из Узбекистана товаров на общую сумму 3,65 миллиарда долларов (рост по сравнению с 2016 годом 33,9%). Из общего объема узбекской продукции в Россию в 2017 году ввезено товаров легкой промышленности на сумму почти 550 миллионов долларов (рост 17,4%).
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