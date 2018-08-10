Соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Белоруссией вступило в силу

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что документ был подписан 10 июня 2018 года в китайском городе Циндао

«В Китае сейчас доходы граждан растут, и поэтому у них увеличивается потребность и возможность в выездах за рубеж. Ежегодно количество выездов из страны среди китайских граждан возрастает примерно на 20-30%. Поэтому я надеюсь, что Белоруссия станет той страной, куда охотно будут приезжать гости из КНР», — рассказал президент Китайского института развития Фан Ган.

Согласно тексту соглашения, белорусы будут иметь возможность находиться на территории Китая без визы до 30 дней в рамках одной поездки. При этом максимальный срок пребывания не территории иностранного государства не должен превышать 90 дней в год.

Такое же правило будет действовать и в отношении туристов из Китая.