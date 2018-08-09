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Президент Таджикистана отбыл с официальным визитом в Азербайджан
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Президент Таджикистана отбыл с официальным визитом в Азербайджан 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Душанбе, 9 августа /Синьхуа/ — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня отбыл в Азербайджан с официальным визитом. В рамках визита планируется подписание пакета документов о сотрудничестве.
В настоящее время таджикско-азербайджанская договорно-правовая база насчитывает свыше 30 соглашений и договоров, основополагающим из которых является Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный 16 марта 2007 года. Приоритетными направлениями экономического сотрудничества являются цветная металлургия, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт и коммуникации. —0—
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