Президент Таджикистана отбыл с официальным визитом в Азербайджан

В настоящее время таджикско-азербайджанская договорно-правовая база насчитывает свыше 30 соглашений и договоров, основополагающим из которых является Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный 16 марта 2007 года. Приоритетными направлениями экономического сотрудничества являются цветная металлургия, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт и коммуникации. —0—