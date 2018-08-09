Посольство США призвало освободить задержанных по «делу Белта» журналистов

МИНСК , 9 авг — РИА Новости . Посольство США в Минске призывает белорусские власти освободить журналистов, задержанных по подозрению в несанкционированном доступе к платной подписке государственного информагентства Белта, говорится в заявлении дипмиссии.

"Мы присоединяемся к призывам к правительству Беларуси немедленно освободить всех журналистов и обеспечить гражданам право на свободу слова и свободу СМИ", — говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте дипмиссии.

Отмечается, что американские дипломаты «обеспокоены арестами журналистов и обысками, проведенными властями в офисах нескольких независимых изданий на этой неделе».

"Соединенные Штаты ценят свободу прессы как ключевого элемента подотчетного, демократического управления. Независимые СМИ являются неотъемлемой частью стабильной, процветающей и более демократической Беларуси. Мы призываем правительство Беларуси выполнять свои международные обязательства, уважая фундаментальные права и свободы, включая свободу самовыражения и свободу прессы", — сообщили в посольстве.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Был задержан ряд сотрудников tut.by и БелаПАН, в редакциях всех трех изданий прошли обыски. Несколько задержанных журналистов вечером во вторник были отпущены.