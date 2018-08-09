Посольство США призвало освободить задержанных по «делу Белта» журналистов 

МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Посольство США в Минске призывает белорусские власти освободить журналистов, задержанных по подозрению в несанкционированном доступе к платной подписке государственного информагентства Белта, говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее отпустить задержанных в рамках «дела Белта» журналистов призвали официальный представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хёльтген и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. При этом пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз попросил не политизировать этот вопрос, отметив, что он относится к компетенции Следственного комитета и является «сугубо правовым».
"Мы присоединяемся к призывам к правительству Беларуси немедленно освободить всех журналистов и обеспечить гражданам право на свободу слова и свободу СМИ", — говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте дипмиссии.
Отмечается, что американские дипломаты «обеспокоены арестами журналистов и обысками, проведенными властями в офисах нескольких независимых изданий на этой неделе».
"Соединенные Штаты ценят свободу прессы как ключевого элемента подотчетного, демократического управления. Независимые СМИ являются неотъемлемой частью стабильной, процветающей и более демократической Беларуси. Мы призываем правительство Беларуси выполнять свои международные обязательства, уважая фундаментальные права и свободы, включая свободу самовыражения и свободу прессы", — сообщили в посольстве.
Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Был задержан ряд сотрудников tut.by и БелаПАН, в редакциях всех трех изданий прошли обыски. Несколько задержанных журналистов вечером во вторник были отпущены.
В среду СК подтвердил проведение следственных действий в еще трех редакциях — «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи». Кроме того, ведомство сообщило о задержании по этому же делу редактора интернет-версии газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и фрилансера Павла Быковского, который сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle. В четверг СК также сообщил, что задержана главред агентства БелаПАН Ирина Левшина.