Назарбаев: Нужно продолжить гуманизацию уголовного законодательства

Президент Казахстана обсудил с генеральным прокурором Кайратом Кожамжаровым соблюдение прав и свобод человека в республике. Нурсултан Назарбаев заявил о важности продолжения гуманизации уголовного законодательства.

«Много приняли решений, изменений в законы о том, чтобы соблюдать права и свободы человека. Мы уменьшили уголовно наказуемые вещи, облегчили без содержания, без лишения свободы и вообще тюремное заключение сократилось на 35%», — сказал Назарбаев.

Кожамжаров представил главе государства отчет о деятельности правоохранительных органов . По его словам, в последнее время уровень преступности в Казахстане удалось снизить на 10%.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбае поставил ряд задач перед новым руководством Минобороны

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