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Назарбаев: Нужно продолжить гуманизацию уголовного законодательства
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Назарбаев: Нужно продолжить гуманизацию уголовного законодательства 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Президент Казахстана обсудил с генеральным прокурором Кайратом Кожамжаровым соблюдение прав и свобод человека в республике. Нурсултан Назарбаев заявил о важности продолжения гуманизации уголовного законодательства.
«Много приняли решений, изменений в законы о том, чтобы соблюдать права и свободы человека. Мы уменьшили уголовно наказуемые вещи, облегчили без содержания, без лишения свободы и вообще тюремное заключение сократилось на 35%», — сказал Назарбаев.
Кожамжаров представил главе государства отчет о деятельности правоохранительных органов. По его словам, в последнее время уровень преступности в Казахстане удалось снизить на 10%.
Напомним, ранее Нурсултан Назарбае поставил ряд задач перед новым руководством Минобороны.
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