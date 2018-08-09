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Белоруссия рассчитывает на компенсацию от России из-за налогового маневра
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Белоруссия рассчитывает на компенсацию от России из-за налогового маневра 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Белоруссия рассматривает возможность проведение консультаций с Россией для поиска возможных компенсационных механизмов в рамках завершения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли, заявил заместитель министра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко.
«В условиях открытой границы это полностью приведет к неконкурентным условиям, по сути, российские нефтепродукты будут вытеснять белорусские с нашего рынка. Поэтому еще один вариант — проведение консультаций для установления, поиска возможных компенсационных механизмов в рамках межгосударственных отношений для установления и сохранения равных конкурентных условий», — отметил Кийко, слова которого приводит белорусское агентство «Белта».
По его словам, Минфин Белоруссии оценивает потери бюджета страны в 2019 году от налогового маневра в нефтяной сфере России в 600 млн белорусских рублей (298,4 млн рублей).
«На сегодняшний момент мы вынуждены учесть снижение доходов в следующем году из-за налогового маневра в сумме порядка 600 млн белорусских рублей», — сказал Кийко.
Потери ожидаются от сокращения вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, заложено 25-процентное снижение ставок акцизов на топливо. Эти обстоятельства ограничивают возможности по снижению налоговой нагрузки в Белоруссии, пояснил замминистра.
Кийко отметил, что Белоруссия начинает консультации с российской стороной по поводу последствий налогового маневра для экономики страны. Белорусская сторона не исключает, что нынешняя ситуация приведет к невозможности функционирования единого рынка нефтепродуктов в ЕАЭС.
«Реализуя налоговый маневр, параллельно Российская Федерация вводит у себя новые механизмы субсидирования собственных переработчиков нефти, так называемый отрицательный акциз, для которого у нас источников нет», — заметил Кийко.
В итоге, по его словам, может сложиться непропорциональный рынок топлива: в Белоруссии оно будет значительно дороже, чем в России.
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