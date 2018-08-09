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В школах Узбекистана будут преподавать историю религий
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В школах Узбекистана будут преподавать историю религий 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 9 авг — РИА Новости. С нового учебного года в школах Узбекистана начнут преподавать предмет «История мировых религий», сообщает Sputnik Узбекистан.
Уроки будут проводить для учащихся 9-11-х классов один раз в неделю.
"Во всех школах Узбекистана с нового учебного года будет введен новый предмет «История мировых религий». Данное решение утверждено приказом министра народного образования Республики Узбекистан № 191 от 27 июля 2018 года «Об утверждении базовой учебной программы для 1-11-х классов общеобразовательных школ на 2018-2019 год», — уточнили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.
С 2009 года в Узбекистане было девятилетнее общее среднее образование. С этого года по поручению президента Шавката Мирзиёева восстановили 11-летнее.
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