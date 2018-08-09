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Россиянин пытался вылететь из Минска в Тбилиси по паспорту брата
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Россиянин пытался вылететь из Минска в Тбилиси по паспорту брата 

РИА Новости 50 минут назад
МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска гражданина России, который пытался вылететь в Тбилиси по паспорту своего брата, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.
"Седьмого августа во время оформления авиарейса «Минск-Тбилиси» у одного из пассажиров выявлен недействительный документ. В ходе разбирательства установлено, что переданный пограничнику паспорт, принадлежит не предъявителю, а его брату", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что гражданин РФ решился на нарушение «из-за истечения срока действия своего документа».
В пресс-службе сообщили, что в отношении задержанного начат административный процесс за попытку незаконного пересечения госграницы Белоруссии. Кроме того, проводится проверка по факту использования заведомо подложного документа. Мужчине грозит штраф и ограничение свободы на срок до двух лет.
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