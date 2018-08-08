СМИ сообщили о новых задержаниях журналистов в Белоруссии

Белорусские следователи 8 августа задержали еще пятерых журналистов по делу о незаконном доступе к информации с крупнейшего национального информационного портала «БелТА».

На допрос в местный Следственный комитет (СК) увезли троих журналистов издания о недвижимости Realt.by, а также главного редактора портала Владислава Кулецкого. Кроме того, следователи забрали из офиса технику задержанных.

Позже стало известно о задержании журналиста Алексея Жукова , который ранее возглавлял журнал «Белорусское сельское хозяйство», и его жены Арины Семычкиной.

«Его (Жукова) вместе с женой забрали из дому в Боровлянах сотрудники СК», — сообщило издание RFRM со ссылкой на корреспондента, который стал свидетелем задержания. (Авторская орфография сохранена).

Кроме того, утром 8 августа об обыске у себя дома сообщил белорусский корреспондент немецкого издания Deutsche Welle Павел Быковский. Ко мне пришел Следственный комитет

Posted by Paulyuk Bykowski on Tuesday, August 7, 2018 По данным «Радио Свобода», 7 августа задержали 10 журналистов, пять из которых — Ульяну Бобоед, Людмилу Чекину, Евгению Березюк, Дмитрия Бобрика и Андрея Середу — отпустили вечером 7 августа. Марина Золотова , Анна Колтыгина, Галина Власик, Анна Ермаченок и Татьяна Коровенкова остаются под стражей. Белорусский СК во вторник, 7 августа, провел обыски в редакциях независимых изданий TUT.BY и «БелаПАН» в рамках уголовного дела об утечке информации с государственного информпортала «БелТА». Следователи задержали нескольких сотрудников.

«БелТА» обратился в МВД из-за сбоев с доступом к платной подписке одного из пользователей. Ведомство провело проверку и выявило множество случаев неправомерного доступа — более 15 тысяч обращений в 2017 и 2018 годах.

Следствие считает, что информацию неправомерно получали сотрудники издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН» и ООО «ТутБай Медиа».