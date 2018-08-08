Кремль разрабатывает «мирный» уход Лукашенко 

В Кремле готовят сценарий «мирного» ухода из власти несменного президента Белоруссии Александра Лукашенко. О планах Путина на Лукашенко рассказал на своем телеграм-канале близкий к Кремлю блогер «Незыгарь». Он отметил, что Лукашенко уже согласовал назначение послом РФ в Белоруссии кагэбэшника Михаила Бабича. И тот отправится в Минск уже до конца августа.
Там, уверяет «Незыгарь», он займется совсем не делами посольства, а сценарием свержения президента. Данный вопрос уже самым тщательным образом обсудили в Кремле на закрытом совещании при участии Владимира Путина.
«Президент крайне недоволен позицией Лукашенко по ряду принципиальных вопросов. Политический шантаж, расхождения по ключевым вопросам и отсутствие электоральной поддержки у Лукашенко привели к тому, что Москва окончательно рассчитывает на его добровольный уход», — рассказал «Незыгарь», уточнив, что уйти Лукашенко Путин предложит на предстоящей встрече в Сочи.
За это, уверяет «Незыгарь», Путин намерен пообещать Лукашенко и его семье безопасность от уголовного преследования после ухода из власти. «О своем решении Лукашенко должен будет заявить публично», — отметил блогер. Примечательно, что в Кремле ранее начали активно распускать слухи о серьезной болезни у Лукашенко.