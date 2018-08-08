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Стартовал финал конкурса «Мастера артиллерийского огня»
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Стартовал финал конкурса «Мастера артиллерийского огня» 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На решающем этапе впервые вместо четырех финалистов выступят шесть команд из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана.
Финальный этап международного конкурса среди минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» стартовал 8 августа в Казахстане. Состязания проходят на полигоне Гвардейский в предгорьях хребта Заилийский Алатау.
На решающем этапе впервые вместо четырех финалистов выступят шесть команд из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана, который впервые принимает участие в конкурсе.
Как пояснил главный судья генерал-майор Лут Альчекенов, с предложением увеличить количество участников финала с четырех до шести выступил Узбекистан.
«Обсудив данное предложение, судейская коллегия приняла решение допустить дополнительно в финал еще две команды: Киргизию и Узбекистан», — заявил Альчекенов.
«Мы исходили из того, что таким образом увеличивается интерес зрительской аудитории, повышается престиж тех команд, которые были допущены к финальным заездам», — пояснил генерал.
Первыми состязания откроют минометные расчеты из Азербайджана и Казахстана. Россия стартует в третьем заезде с командой Узбекистана. Участникам предстоит преодолеть на тягаче МТ-ЛБ 12-километровый маршрут с препятствиями (без учета штрафных кругов) и выполнить огневые задачи из 120-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74.
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