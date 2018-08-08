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Казахстанские военные победили в конкурсе «Соколиная охота» на АрМИ-2018
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Казахстанские военные победили в конкурсе «Соколиная охота» на АрМИ-2018 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ПОЛИГОН МАТЫБУЛАК (Казахстан), 8 авг — РИА Новости. Команда хозяев победила в международном конкурсе среди расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота», который проходил на полигоне Матыбулак на юге Казахстана в рамках Армейских международных игр (АрМИ — 2018), сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа.
"В конкурсе «Соколиная охота» победила команда хозяев — военнослужащие из Казахстана. На втором месте — российский коллектив, третье место досталось представителям Белоруссии", — сказали в пресс-службе.
Заключительным третьим этапом состязаний стала эстафета, в ходе которой участники соревновались в поиске объектов в трех районах ведения разведки площадью до 25 квадратных метров на удалении от точки запуска беспилотника до 35 километров.
Награждение и церемония закрытия конкурса состоится 9 августа в Казахстане. В конкурсе «Соколиная охота» приняли участие команды Белоруссии, Ирана, Казахстана и России.
IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке «Патриот». Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.
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