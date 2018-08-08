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Учения ОДКБ «Рубеж» пройдут в октябре на горном полигоне в Таджикистане
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Учения ОДКБ «Рубеж» пройдут в октябре на горном полигоне в Таджикистане 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Совместные тактические учения Коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2018» пройдут в конце октября на горном полигоне Харбмайдон (15 км от таджикско-афганской границы) в Таджикистане. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Делегация Центрального военного округа принимает участие во втором раунде штабных переговоров по подготовке к проведению учений «Рубеж-2018» в Душанбе. В переговорах участвуют представители объединенного штаба ОДКБ, делегации вооруженных сил Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана. Учения пройдут в конце октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон", — сказали в пресс-службе.
Россию на учениях представит Центральный военный округ. «Во время переговоров стороны обсудят предварительный замысел учения, вопросы обеспечения, осмотрят район и инфраструктуру места предстоящих учений. Штабные переговоры завершатся 9 августа подписанием главами делегаций итогового протокола», — уточнили в военном округе.
В 2016 году учения «Рубеж» прошли в горах Киргизии. В маневрах приняли участие более 1 тыс. военнослужащих Казахстана, Киргизии и России.
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