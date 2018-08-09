Ещё
В Алтайском крае выросло число приезжих из стран СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае выросло число приезжих из стран СНГ 

АиФ — Алтай 6 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайском крае в январе-июле 2018 года выросло число приезжих из стран СНГ (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана).
По данным Алтайкрайстата, за 6 месяцев 2018 года из стран СНГ в край прибыло 5219 человек (44,8 человек на 10 тысяч населения), в тот же период 2017 года — 4239 человек (36,1 на 10 тысяч человек населения). При этом за полгода в обратном направлении из Алтайского края выехало 4167 человек, в результате миграционный прирост составил 1052 человека.
Из стран дальнего зарубежья в Алтайский край в первом полугодии 2018 года приехало 326 человек, выехало на 49 человек больше — 375. Миграция в пределах России составила 28620 прибывших и 32107 выбывших. В том числе внутри края переехало 18846 человек. Из других регионов прибыло 9774 человека, выехало в обратном направлении 13261 человек.
Общие итоги миграции, которые включают передвижение населения как внутри края, так и за его пределами, выглядят следующим образом: 34165 прибывших и 36649 выбывших. Общее миграционное снижение составило 2484 человека (в первом полугодии 2017 года — 2692 человека).
АиФ — Алтай: последние новости
Альпинисты сорвались со скалы в горах Алтая, один погиб Гуманный приговор. За что в Алтайском крае давали условные сроки В Барнауле суд рассмотрит дело о сохраненных картинках из соцсетей
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударили по российскому космосу326
Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян201
Звезда сериала «Счастливы вместе» впала в кому
Жириновский выступил с неожиданным предложением40
В прославившейся электрошокерами колонии нашли два тела9
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
04:13
Жванецкий жестко ответил Хазанову
Шоу-бизнес
00:43
Вся правда о продаже Аляски
Политика Статьи
00:29
Членам «банды GTA» вынесли приговор
Криминал Происшествия
01:08
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение