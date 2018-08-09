В Алтайском крае выросло число приезжих из стран СНГ

По данным Алтайкрайстата, за 6 месяцев 2018 года из стран СНГ в край прибыло 5219 человек (44,8 человек на 10 тысяч населения), в тот же период 2017 года — 4239 человек (36,1 на 10 тысяч человек населения). При этом за полгода в обратном направлении из Алтайского края выехало 4167 человек, в результате миграционный прирост составил 1052 человека.

Из стран дальнего зарубежья в Алтайский край в первом полугодии 2018 года приехало 326 человек, выехало на 49 человек больше — 375. Миграция в пределах России составила 28620 прибывших и 32107 выбывших. В том числе внутри края переехало 18846 человек. Из других регионов прибыло 9774 человека, выехало в обратном направлении 13261 человек.

Общие итоги миграции, которые включают передвижение населения как внутри края, так и за его пределами, выглядят следующим образом: 34165 прибывших и 36649 выбывших. Общее миграционное снижение составило 2484 человека (в первом полугодии 2017 года — 2692 человека).