Президент Узбекистана приветствовал участников международной конференции по литературе в Ташкенте 

Ташкент, 8 августа /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приветствовал участников проходящей в Ташкенте международной конференции «Актуальные вопросы изучения узбекской классической и современной литературы и ее международная популяризация». Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы Узбекистана.
Данная международная конференция, впервые проходящая в Узбекистане послужит всестороннему обсуждению важных творческих проблем, возобновлению и укреплению дружеских связей и сотрудничества между творческими объединениями и литературными изданиями, налаживанию взаимного обмена, выразил уверенность Ш. Мирзиеев.
В двухдневной конференции принимают участие писатели, поэты, переводчики и литературоведы из 30 стран мира. —0—