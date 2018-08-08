Президент Узбекистана приветствовал участников международной конференции по литературе в Ташкенте

Ташкент, 8 августа / Синьхуа / — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приветствовал участников проходящей в Ташкенте международной конференции «Актуальные вопросы изучения узбекской классической и современной литературы и ее международная популяризация». Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы Узбекистана.

Данная международная конференция, впервые проходящая в Узбекистане послужит всестороннему обсуждению важных творческих проблем, возобновлению и укреплению дружеских связей и сотрудничества между творческими объединениями и литературными изданиями, налаживанию взаимного обмена, выразил уверенность Ш. Мирзиеев.

В двухдневной конференции принимают участие писатели, поэты, переводчики и литературоведы из 30 стран мира. —0—