Узбекистан и Кыргызстан провели очередные переговоры по делимитации и демаркации госграницы

Ташкент, 7 августа / Синьхуа / — В Фергане 1-7 августа прошли очередные переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской границы. Об этом сегодня сообщила сегодня пресс-служба МИД Узбекистана. Стороны рассмотрели итоги полевых обследований и описали два участка в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана. Общая протяженность узбекско-кыргызской госграницы составляет 1378 км, из них описано 1170,53 км. —0—