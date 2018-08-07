Беларусь закроет посольство в Австралии 

Минск, 7 августа /Синьхуа/ — Посольство Беларуси в Австралии будет закрыто до 1 сентября 2018 года. Это предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси, говорится на сайт правительства.
В начале этого года Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генеральных консульств в Одессе /Украина/, Гданьске /Польша/ и Милане /Италия/.
По сообщениям СМИ, в рамках оптимизации Беларусь закрывает часть диппредставительств и открывает новые — в тех странах, сотрудничество с которым является особенно перспективным. —0—