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Беларусь закроет посольство в Австралии
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Беларусь закроет посольство в Австралии 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Минск, 7 августа /Синьхуа/ — Посольство Беларуси в Австралии будет закрыто до 1 сентября 2018 года. Это предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси, говорится на сайт правительства.
В начале этого года Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генеральных консульств в Одессе /Украина/, Гданьске /Польша/ и Милане /Италия/.
По сообщениям СМИ, в рамках оптимизации Беларусь закрывает часть диппредставительств и открывает новые — в тех странах, сотрудничество с которым является особенно перспективным. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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