Беларусь закроет посольство в Австралии

Минск , 7 августа / Синьхуа / — Посольство Беларуси Австралии будет закрыто до 1 сентября 2018 года. Это предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси, говорится на сайт правительства.

В начале этого года Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генеральных консульств в Одессе / Украина /, Гданьске Польша / и Милане Италия /.

По сообщениям СМИ, в рамках оптимизации Беларусь закрывает часть диппредставительств и открывает новые — в тех странах, сотрудничество с которым является особенно перспективным. —0—