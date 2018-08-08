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Лукашенко легализовал онлайн-казино в Белоруссии
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Лукашенко легализовал онлайн-казино в Белоруссии 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, легализующий в стране онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Указ №305 «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса» устанавливает особенности лицензирования и налогообложения этой деятельности, а также определяет требования и условия к ней. Создателю онлайн-казино будет необходимо обзавестись лицензией, иметь гарантийный депозит на специальном счете, который будет использоваться для выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора онлайн-казино.
Также владелец казино должен будет предоставить налоговым органам удаленный доступ к виртуальному игорному заведению и подключить его к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. Кроме того, внесенные изменения предусматривают идентификацию посетителей виртуальных игорных заведений.
Одновременно с этим Лукашенко увеличил возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Указом президента Белоруссии вводится запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.
Отмечается, что указ позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения доступа граждан, находящихся в Белоруссии, к участию в азартных играх, организуемых и проводимых на сайтах, расположенных вне белорусского сегмента интернета.
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