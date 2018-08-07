Ещё
«Зерно присушило»: Лукашенко призвал восполнить недобор по хлебу кукурузой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Зерно присушило»: Лукашенко призвал восполнить недобор по хлебу кукурузой 

Мир24 8 часов назад
Жаркая погода поставила в непростые условия белорусских аграриев. Из-за весенней засухи в стране ожидается недобор многих зерновых культур. Однако планируется хороший урожай кукурузы. Президент страны Александр Лукашенко напомнил, что главное — собрать ее и сохранить до холодов, чтобы обеспечить кормовой базой животноводов. «Присушило, придавило зерновые, естественно, того урожая, на который мы рассчитывали и закладывали под него необходимый фундамент, мы не получим. Но еще раз подчеркиваю, недобор хлебов мы должны пополнить за счет урожая кукурузы. Зерно нам нужно, потому что птицеводство, свиноводство и прочие культуры, которые зависят исключительно от комбикормов и зерна, у нас высоко развиты. И мы должны их обеспечить соответствующими кормами», — сказал Лукашенко.
Президент напомнил, что из-за сильной засухи пострадали посевы в Западной Европе и России. Таким образом, для белорусских продуктов складывается неплохая конъюнктура рынка, но подготовиться к экспорту надо обстоятельно.
Ранее Александр Лукашенко обсудил привлечение иностранного капитала в свободные экономические зоны. Напомним, их шесть по одной в каждой из областей.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Президент Молдовы прибыл с рабочим визитом в Омск Лукашенко проконтролировал ход уборочной кампании под Минском Лукашенко: Болты и гайки клепать – не уровень передового производства для СЭЗ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к РФ по поводу вывода войск62
«Титушки» захватили здание университета в Киеве12
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян169
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой302
У Петросяна сдали нервы14
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение