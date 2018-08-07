«Зерно присушило»: Лукашенко призвал восполнить недобор по хлебу кукурузой

Жаркая погода поставила в непростые условия белорусских аграриев. Из-за весенней засухи в стране ожидается недобор многих зерновых культур. Однако планируется хороший урожай кукурузы. Президент страны Александр Лукашенко напомнил, что главное — собрать ее и сохранить до холодов, чтобы обеспечить кормовой базой животноводов. «Присушило, придавило зерновые, естественно, того урожая, на который мы рассчитывали и закладывали под него необходимый фундамент, мы не получим. Но еще раз подчеркиваю, недобор хлебов мы должны пополнить за счет урожая кукурузы. Зерно нам нужно, потому что птицеводство, свиноводство и прочие культуры, которые зависят исключительно от комбикормов и зерна, у нас высоко развиты. И мы должны их обеспечить соответствующими кормами», — сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что из-за сильной засухи пострадали посевы в Западной Европе и России . Таким образом, для белорусских продуктов складывается неплохая конъюнктура рынка, но подготовиться к экспорту надо обстоятельно.

Ранее Александр Лукашенко обсудил привлечение иностранного капитала в свободные экономические зоны. Напомним, их шесть по одной в каждой из областей.

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