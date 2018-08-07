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У Порошенко рассказали, почему хотят запретить ездить на автобусах в Россию
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У Порошенко рассказали, почему хотят запретить ездить на автобусах в Россию 

Украина.ру 8 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом в комментарии «Апостроф. Экономика» рассказал первый «заместитель представителя президента Украины в Крыму» Изет Гданов.
По его словам, причиной такой инициативы — «прекращение всех по возможности взаимоотношений и, в частности, сообщений с агрессором».
Он также заявил, что таким образом Украина планирует изолировать Россию.
«Это дополнительное давление на агрессора и изоляция не адекватного соседа который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма», — отметил Гданов.
В то же время, в России работает несколько миллионов украинцев. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, в РФ находится до 3 млн граждан Украины. Лишение их возможности добираться в РФ напрямую существенно ударит по их карману, так как им придется выбирать более дорогой — транзитный путь.
Обычно транзитной страной для украинцев на пути в РФ является Белоруссия. Однако согласно межправительственным соглашениям между РФ и РБ, пересекать границу между странами вне КПП с таможенным досмотрам могут лишь россияне и белорусы. Граждане Украины при следовании из Белоруссии в Россию, как сообщало посольство Украины в Белоруссии в 2017 году, могут воспользоваться либо самолетом, либо должны пересечь границу на пункте «Три сестры» — границе Украины, Белоруссии и России, либо на литовско-русско-белорусской границе.
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