У Порошенко рассказали, почему хотят запретить ездить на автобусах в Россию

Об этом в комментарии «Апостроф. Экономика» рассказал первый «заместитель представителя президента Украины Крыму » Изет Гданов.

По его словам, причиной такой инициативы — «прекращение всех по возможности взаимоотношений и, в частности, сообщений с агрессором».

Он также заявил, что таким образом Украина планирует изолировать Россию

«Это дополнительное давление на агрессора и изоляция не адекватного соседа который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма», — отметил Гданов.

В то же время, в России работает несколько миллионов украинцев. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, в РФ находится до 3 млн граждан Украины. Лишение их возможности добираться в РФ напрямую существенно ударит по их карману, так как им придется выбирать более дорогой — транзитный путь.