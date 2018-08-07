Лукашенко: Болты и гайки клепать — не уровень передового производства для СЭЗ

На совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко во вторник обсуждали вопрос о том, как привлечь в свободные экономические зоны страны иностранный капитал. В правительстве предложили дополнительно профинансировать создание необходимой инфраструктуры, а также предусмотреть возможность расширения территорий под новые проекты, передает «МИР 24».

Глава государства, в целом, нововведения поддержал. Но потребовал развивать высокотехнологичные предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию.

«Нам нужны высокотехнологические производства, которые дадут синергетический эффект на всю экономику. Если там передовое производство — оно быстро должно отразиться на работе всей экономики. А просто создать там конторку и кто-то будет болты и гайки клепать и даже на экспорт поставлять — это хорошо, но это уже не соответствует тому уровню развития, на котором мы находимся», — сказал Лукашенко.

Напомним, свободных экономических зон в стране сейчас шесть, по одной в каждой из областей. И предприятия, расположенные там, имеют значительные налоговые преференции.

Ранее президент Беларуси встретился с главой одной из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая . Глава государства спросил у предпринимателя совета, как создать в стране подобные компании на основе государственной собственности и отметил успешность китайско-белорусского сотрудничества.

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