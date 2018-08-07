Президент Казахстана назначил нового министра обороны 

Астана, 7 августа /Синьхуа/ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня назначил министром обороны Нурлана Ермекбаева, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Президент Казахстана указал, что в свете изменения геополитической ситуации и формирования новых вызовов, одной из главных задач министерства обороны является технологическое совершенствование и модернизация вооружений. «Поэтому я принял решение назначить министром обороны гражданское лицо — помощника по безопасности, секретаря Совета безопасности — Нурлана Ермекбаева. Вместе с тем, Ермекбаев — кадровый офицер, имеет опыт военной службы, в том числе в горячих точках. Он был помощником по международным вопросам, послом Казахстана в КНР и ряде стран Юго-Восточной Азии, министром, дважды назначался секретарем Совета безопасности», — сказал Н. Назарбаев на совещании с руководящим составом министерства обороны.
Экс-министр обороны Сакен Жасузаков назначен начальником Национального университета обороны имени первого президента Казахстана /Нурсултана Назарбаева/. Он проработал на должности министра с сентября 2016 года. —0—