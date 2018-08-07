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«Репортеры без границ» осудили задержания журналистов и обыски в редакциях белорусских СМИ
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«Репортеры без границ» осудили задержания журналистов и обыски в редакциях белорусских СМИ 

ТАСС 6 часов назад
Фото: RT на русском
ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Обыски в редакциях ряда белорусских СМИ и задержания журналистов этих изданий — это попытка устрашения независимой прессы в этой стране. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении базирующейся во Франции международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (РБГ).
"РБГ осуждают прошедшие сегодня обыски в офисах двух ведущих независимых СМИ в Минске: новостного агентства БелаПАН и информационного сайта Tut.by, — которые парализовали их работу на несколько часов", — сказано в заявлении организации.
Как подчеркнул руководитель отдела РБГ по странам Восточной Европы и Средней Азии Йохан Бир, проведенные в Минске обыски «ставят под угрозу конфиденциальность журналистских источников и выходят далеко за рамки предъявленных обвинений». «Трудно видеть в них что-либо иное, кроме как попытку запугать ведущие независимые информационные издания на фоне растущего давления на критически настроенных журналистов. Мы призываем белорусские власти позволить этим журналистам работать свободно», — заявил Бир.
Журналисты ряда СМИ Белоруссии задержаны правоохранительными органами этой страны по подозрению в несанкционированном доступе к информации, собственником которой является государственное агентство БелТА. Следственным комитетом республики по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 Уголовного кодекса Белоруссии ("Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда"). В соответствии с белорусским законодательством, подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, «на протяжении двух лет (2017-2018 годы) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тыс. несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия». Как отметили в Следственном комитете Белоруссии, в результате совершенного преступления «БелТА причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия».
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